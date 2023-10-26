تراند اليوم : مستشار نتنياهو السابق يكشف عن خلافات بين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين قبل الاجتياح البري على غزة.. ومفاجأة عن أكبر الصدمات التي حدثت مؤخرا

صحيفة الخليج 365: أفادت مصادر مطلعة أن نتنياهو يستشير مجموعة من الخبراء الأمنيين، من ضمنهم يعقوب أميدرور، الجنرال السابق ومستشار نتنياهو للأمن القومي من العام 2011 إلى العام 2013، بشأن الهجوم على حماس.

ولم يعلق عميدرور على أي نقاشات عسكرية جرت مؤخراً مع رئيس الوزراء حول عملية الاجتياح لغزة.

لكنه أكد أن وجهات النظر المتضاربة بين القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل حول الغزو، صحية وتفيد الخطط التي ستوضع في هذا الشأن.

و أضاف "الحمد لله أن هناك خلافات.. يجب أن يتجادلوا لساعات، لأيام وليال"، معتبرا أن هذا جوهر النظام، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وكشف أن إحدى أكبر الصدمات مؤخرا كانت إطلاق صواريخ كروز باتجاه إسرائيل يوم الخميس الفائت، وهو وابل أسقطته مدمرة بحرية كانت جزءًا من الأسطول الذي أرسله بايدن إلى شرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية.