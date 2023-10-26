شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد وجريان السيولورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق في المملكة.

الطقس في عسير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الطقس في العاصمة المقدسة والجموم

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.

الطقس في المنطقة الشرقية

توقع المركز الوطني للارصاد سقوط أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية مصحوبة رياح شديدة السرعة وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على محافظات: (الخفجي، النعيرية، قرية العليا، ومواقع أخرى).

الطقس في بدر وينبع

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً.

الطقس في نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الطقس في الرياض

توقعت الأرصاد الجوية وجود عوالق ترابية مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية في الرياض على محافظات ومراكز (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، مرات).

الطقس في حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم، من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏ وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.‏

الطقس في الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريات السيول, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.