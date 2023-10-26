شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتشجير وتجميل "سوق السمك المركزي" بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق قسم التطوع والمسؤولية المجتمعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة ومكتب الوزارة في المحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "لتشجير ورسم بسوق السمك المركزي"، ورفعت المبادرة شعار "لنكن قدوه" بهدف تعزيز الوعي البيئي وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود المشروع الوطني لزيادة المساحات الخضراء داخل المدن وخارجها، بهدف تحسين جودة الحياة والمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وأشار إلى أن هذه المرحلة الأولى من الحملة ستستمر لمدة شهرين، بعد اختيار النباتات الملائمة للبيئة المحلية واتباع المعايير العلمية للتشجير. ومن المتوقع أن يتم إعداد تقرير ختامي يلخص نتائج الحملة عند انتهائها.

تفاصيل الحملة

وفيما يتعلق بتفاصيل الحملة، أوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ في فرع منطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان الزهراني، أن عمليات التشجير قد بدأت في أسواق الخضار والفاكهة المركزية والمسالخ في جميع محافظات المنطقة.

وتهدف المبادرة الفنية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، إلى تشجير وتجميل المنطقة الخارجية لسوق السمك المركزي، بهدف تحسين المشهد البصري وتعزيز الصورة النمطية لمباني فرع الوزارة.

الحملة لا تزال مستمرة

من جهته، أوضح مدير إدارة البيئة في فرع منطقة مكة المكرمة، المهندس عبدالله الصبحي، أن الحملة لا تزال مستمرة وتعتبر استمرارًا لحملات التشجير السابقة بالتعاون مع قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع المنطقة.

وقال قدمت الوزارة فرصًا تطوعية لحملة "لنكن قدوة" عبر منصة العمل التطوعي، المشرفة عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة عبر منصة العمل التطوعي والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.