شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة العلا توقع شراكة مع "سويز" لتوفير حلول الخدمات البلدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توقيع شراكة مع "سويز" المتخصصة في إدارة المياه والنفايات لتوفير الخدمات البلدية والبيئية في العلا، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وذلك خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

مزايا الشراكة

وبموجب الشراكة ستسهم "سويز" في تطوير الخدمات البلدية وتوفير حلول الموارد بشكل آمن ومستدام في العلا، كما تعزز الشراكة مواجهة آثار التغير المناخي على الطبيعة مع الحفاظ على التنوع الطبيعي في العلا.

كما ستمكن الشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع "سويز" تنفيذ مشاريع التنمية الاستراتيجية وتبادل المعرفة لتحسين إدارة المياه والنفايات، من أجل تحقيق هدف الهيئة في تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع ميثاق العلا للاستدامة ورؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء.

وتركز الهيئة على الاستدامة والكفاءة وجودة الحياة تحقيقًا لرؤية العلا، بالاستفادة من خبرات "سويز" وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في إدارة المياه والنفايات، حيث سيسهم ذلك في توفير الحلول البلدية والحفاظ على البيئة الطبيعية الثقافية.