انت الان تتابع الحكومة البريطانية تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة استراتيجية تعاملها مع حرب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 11:30 صباحاً

أفاد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، لراديو "تايمز"، بأن بريطانيا ستعقد اجتماعاً للجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، لبحث استراتيجيتها ونهجها تجاه غزة والصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وقال "دودن"، الذي سيرأس الاجتماع: "سنناقش مسألة الرهائن وسنناقش الوضع الأشمل في المنطقة، وسنناقش أيضاً تأمين المساعدات الإنسانية". وتعمل بريطانيا من أجل هدنة إنسانية للصراع، ومن أجل أن يتمكن البريطانيون في غزة من المغادرة بأمان، لكنها لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار ولا تطالب إسرائيل بعدم اجتياح قطاع غزة براً.

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