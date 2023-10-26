على شاذروان الكعبة.. قصة "8 قطع من المرمر النادر" ترويها "شؤون الحرمين"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 11:33 صباحاً

قالت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين: إن شاذروان الكعبة يضم 8 قطع من المرمر النادر وُضِعَت مكان المعجن أو "مصلى جبريل" على يمين باب الكعبة. وأوضحت الهيئة أن الـ 8 قطع من المرمر هي من هدايا الخليفة أبي جعفر المنصور للمسجد الحرام عند قيامه بترميم صحن المطاف، حيث وُجِد تاريخ 631هـ مكتوبًا تحت حجر أزرق اللون تحت إحدى قطع المرمر النادرة. وأبانت، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المعجن سُمي بهذا الاسم لأن سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل، عليهما السلام، كانا يعجنان فيه الطين عند بناء البيت الحرام.

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