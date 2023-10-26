انت الان تتابع القمة الأوروبية ستدعو إلى إقامة ممرات وهدنة إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 11:37 صباحاً

كشف نص المسودة النهائية لبيان القمة الأوروبية، الذي سيُعتمد اليوم (الخميس) في بروكسل، عن أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى إقامة ممرات وهدنات إنسانية لإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة. وبيّنت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، والدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل لمن هم في حاجة إليها عبر كل الإجراءات الضرورية بما يشمل ممرات وهدنات إنسانية، وفقاً لـ"فرانس برس". وتفيد بأن الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للأغذية والمياه والأدوية والرعاية الطبية والوقود والمأوى، مع ضمان أن مثل تلك المساعدة لن يساء استغلالها من منظمات إرهابية.

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