انت الان تتابع سيول منقولة وبرد.. 4 مناطق في مرمى الأمطار الغزيرة ترسلها توقعات "الأرصاد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، أن تشهد اليوم مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار غزيرة.

وأوضح المركز، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن يصاحب الأمطار الغزيرة زخات من البرد ورياح هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى جريان السيول والسيول المنقولة.

كانت هذه تفاصيل خبر سيول منقولة وبرد.. 4 مناطق في مرمى الأمطار الغزيرة ترسلها توقعات "الأرصاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.