12 شاحنة مساعدات جديدة تدخل إلى غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أفاد مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني وائل أبو محسن، بأن 12 شاحنة مساعدات جديدة وصلت قطاع غزة، اليوم (الخميس)، محملة بعبوات مياه ومواد غذائية ودوائية.

وأوضح "أبو محسن" أن العدد الإجمالي للشاحنات، التي وصلت القطاع يصل بهذا إلى 74 شاحنة منذ بدء السماح بدخول المساعدات إلى غزة، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

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