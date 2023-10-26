شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. استعدادات مكثفة لمواجهة الانهيارات الصخرية خلال الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت أمانة الطائف اجتماعًا تنسيقيًا بإدارة الأزمات الكوارث، وذلك للإعداد لفرضية الانهيارات الصخرية من المرتفعات عند هطول الأمطار الغزيرة.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الأمانة للحالة الطرية المتوقعة، ورفع درجة جاهزية كوادر العمل البشرية والآلية والمعدات للتعامل مع الحالات المطرية والحد من أخطارها وتداعياتها المحتملة.

تفعيل خطة الأمطار والسيول

وبحث تفعيل خطة الأمطار والسيول، وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مدعومة بفرق العمل البلدية الميدانية والمعدات، إضافة إلى فرق الدفاع المدني والصحة والآليات والإسعافات، وتنسيق أعمال فرق المرور وباقي الجهات المختصة.

وركز الاجتماع التنسيقي على رفع درجة الاستعداد والتنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة، لتلافي الملاحظات المتوقعة في مثل هذه الحالات.

وأكد الاجتماع جاهزية المركز الموحد لخدمة البلاغات 940، وغرفة العمليات المشتركة، ووضع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة حسب درجات الأولوية والأهمية.

مواجهة المخاطر المحتملة للأمطار

كما بُحث توفير وسائل السلامة لفرق العمل وآلية التصعيد، واستعراض أعمال الدفاع المدني، وأعمال مديرية الصحة في سرعة نقل المصابين لمنطقة الفرز الطبي.

وتهدف الفرضية إلى قياس نجاح وفاعلية خطط الطوارئ، وفعالية التنسيق وقنوات التواصل ما بين فرق العمل والجهات الأخرى، والتعرف على مدى الإلمام بالمهام والمسؤوليات من قبل المشاركين، والوقوف على الإيجابيات وتطويرها، والسلبيات ومعالجتها لمواجهة المخاطر المحتملة للأمطار التي تشهدها المحافظة.