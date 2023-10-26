شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة جهات من الداخل والخارج.. "ولادة الدمام" ينظم يوم الغذاء العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أمس الخميس، فعالية يوم الغذاء العالمي. بمشاركة عدة جهات من داخل المستشفى وخارجه، من خلا 9 أركان توعوية.

وذكرت إدارة المستشفى أن يوم الغذاء العالمي هذا العام جاء تحت شعار "لا تتركو أحدا خلف الركب.. المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء". حيث تم إقامة الفعالية بمشاركة مكتب المؤسسة العامة للري بالقطيف، ومدارس الحصان النموذجية.

بالإضافة إلى الأقسام المشاركة من داخل المستشفى والمتمثلة في: إدارة خدمات التغذية، وقسم التغذية العلاجية، وقسم الصحة العامة. وذلك من خلال 9 أركان توعوية تتمثل في: ركن أبطال الماء وركن التسوق الذكي وركن عناصر المياه وركن الماء والرياضيين وركن الأواني والأرقام وركن الفائض من الماء وركن آثار الجفاف وركن المياه الجوفية وركن تحليل المياه

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ونشر ثفافة أهمية شرب الماء والمحافظة عليه .