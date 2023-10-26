شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تعلق الدراسة الحضورية بمكة وتحولها إلى منصة مدرستي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد. حيث بدأت التقلبات الجوية على مكة المكرمة بهطول أمطار غزيرة يصاحبها زخات من البرد ورياح هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى جريان السيول، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية. والتي تستمر حتى مساء اليوم. مما تسبب في تحويل الدراسة إلى منصة مدرستي، اليوم الخميس، في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة، حرصًا على سلامة الجميع.

ومن المتوقع أن تشهد عدد من محافظات المملكة الأسبوع القادم تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى منصة مدرستي، لاستمرار التقلبات الجوية بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.