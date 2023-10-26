شكرا لقرائتكم خبر عن "إبداع عسير 2024" يعرض ابتكارات الطلبة الموهوبين بالمشروعات المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير صباح اليوم، ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات، معرض "إبداع عسير 2024". الذي يعد تظاهرة علمية تقوم على التنافسية في المشاريع العلمية والابتكار والإبداع، الذي تنظمه وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وذلك تطبيقًا لسياسة التعليم في المملكة على تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلمي، والاهتمام بالإنجازات العالمية في ميادين العلوم والمعرفة، وذلك في مدينة التربية الخاصة بأبها، وبحضور المدير العام للتعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بمؤسسة موهبة الدكتور باسل السدحان، ومديري تعليم المحافظات بمنطقة عسير، ومشرفة العموم بوزارة التعليم نجاح حبتر.

عرض أعمال الطلبة ومناقشتها

بدوره أكد "عقالا" أن المعرض يهدف إلى عرض مشاريع طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المسجلين في إبداع لهذا العام، وتقديم التغذية الراجعة لهم من قبل المختصين من مؤسسة موهبة وجامعة الملك خالد. وأشار إلى أن المعرض تضمن مشاركة 100 طالب وطالبة من جميع إدارات التعليم بمنطقة عسير، قدموا من خلالها مشاريعهم العلمية في 16 مجال علمي شملت: الأنظمة المدمجة والتقنيات الهندسية والروبوتات والأجهزة، والطاقة، والطب الحيوي، والعلوم والفيزياء والفلك، وعلوم الكيمياء والهندسة البيئية، والهندسة الكيميائية والأحياء، وعلوم المواد، والأرض والبيئة وعلوم الحيوان والكيمياء الحيوية ونظم البرمجيات.

ولفت إلى أن مسابقة إبداع تعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتقوم على التنافس في 21 مجالًا علميًا من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقًا لمعايير وضوابط خاصة. وثمن جهود الفرق التي تعمل على إنجاح المعرض، وأشاد بالمشاريع والأفكار الإبداعية التي قدمها الطلاب والطالبات في المعرض.