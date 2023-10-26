شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستأنف اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مباريات مثيرة في إطار الجولة الحادية عشر من المسابقة.

وستكون هذه المباريات فرص مثيرة للفرق المتنافسة لتحسين مركزها في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الآسيوية.

مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

وتأتي مباريات اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين علي النحو التالي:

الخليج ضد التعاون

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي التعاون، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وستنقل هذه المباراة على قناة SSC Sports HD 1.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى تحقيق نتيجة إيجابية للخروج من منطقة الهبوط أكثر وأكثر، بينما يسعى فريق التعاون إلى مواصلة تحديه لصدارة الدوري السعودي.

ضمك ضد الأخدود

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الأخدود، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وستنقل هذه المباراة على قناة SSC Sports HD 2.

ويأمل فريق ضمك في تحقيق فوز سهل على ضيفه الذي ينافس علي الخروج من العبود في الترتيب، بينما يأمل نادي الأخدود في تحسين أدائه وإنقاذ موسمه.

الاتحاد ضد الحزم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الحزم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وستنقل هذه المباراة على قناة SSC Sports HD 1.

ويطمح الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد والضغط على المتصدر، بينما يطمح فريق الحزم إلى تفادي خسارة جديدة والابتعاد عن منطقة الخطر.