شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بداية الجولة الحادية عشر - تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستأنف اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مباريات مثيرة في إطار الجولة الحادية عشر من البطولة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك برصيد 26 نقطة جمعهما من الفوز خلال 8 مباريات والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خالي من الهزائم.

ويأتى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بوصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، متفوقًا على الفريق الأول الكروي بنادي النصر صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة الذي يتساوى مع نادي أهلى جدة صاحب المركز الرابع.

بينما يأتي فريق الاتحاد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري السعودي فى المركز الخامس برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 2 وخسارة مباراتين.

ترتيب الدوري السعودي قبل بداية الجولة الحادية عشر



ويأتي جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 على النحو التالي:

1- الهلال: 26 نقطة.

2- التعاون: 23 نقطة.

3- النصر: 22 نقطة.

4- الأهلي: 22 نقطة.

5- الاتحاد: 20 نقطة.

6- الفتح: 20 نقطة.

7- الاتفاق: 17 نقطة.

8- الفيحاء: 14 نقطة.

9- الوحدة: 13 نقطة.

10- الشباب: 12 نقاط.

11- الرياض: 11 نقاط.

12- ضمك: 10 نقاط.

13- الخليج: 9 نقاط.

14- الأخدود: 7 نقاط.

15- أبها: 7 نقاط.

16- الطائي: 7 نقاط.

17- الحزم: 6 نقاط.

18- الرائد: 5 نقاط.