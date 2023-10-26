شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - الأهلي يعلن موعد مباراة الإياب ضد صن داونز بعد تعديله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن موعد مباراة الإياب بين الفريق الأحمر وفريق صن داونز الجنوب افريقي، في نصف نهائي الدوري الافريقي في نسخته الأولى.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بعد التعديل

وأكد المصدر، أن الاتحاد الافريقي "كاف" قرر ترحيل مباراة الإياب من الرابعة عصر الأربعاء المقبل إلى الساعة الثامنة مساءً، كما تم تقديم مباراة الذهاب من الساعة الثامنة مساء يوم الأحد إلى الساعة الثالثة عصر اليوم ذاته.

وأضاف المصدر، قرار كاف جاء بعد رفض طلب الأهلي بتأجيل مباراة الإياب من الأربعاء إلى الخميس بسبب ما رؤية المسؤولين عن البطولة بأن طلب الأهلي غير مدعوم بأسباب قوية تستوجب التأجيل.

وأختتم المصدر تصريحاته قائلًا، البعثة ستسافر عصر اليوم إلى جنوب افريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في مباراة الذهاب مساء الأحد وسيعود مباشرةً إلى القاهرة صباح الإثنين استعدادًا لمباراة الإياب.

يذكر أن فريق الأهلي أختتم تدريباته اليوم الخميس على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة قبل السفر إلى جنوب افريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز.