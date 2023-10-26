شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى مطار القاهرة الدولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى جنوب افريقيا استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب افريقي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بقرار من الجهاز الفني، بعد تخطي سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي للبطولة.

وفي سياق متصل قال مسؤول بالنادي الأهلي، لـ القاهرة 24، أن موعد مباراة الإياب بين الفريق الأحمر وفريق صن داونز الجنوب افريقي، في نصف نهائي الدوري الافريقي في نسخته الأولى، قد تغير بالفعل.

وأكد المصدر أن الاتحاد الافريقي قرر ترحيل مباراة الإياب من الرابعة عصر الأربعاء المقبل إلى الساعة الثامنة مساءً كما تم تقديم مباراة الذهاب من الساعة الثامنة مساء يوم الأحد إلى الساعة الثالثة عصر اليوم ذاته، مؤكدًا أن قرار كاف جاء بعد رفض طلب الأهلي بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام الخميس بدل من الأربعاء.