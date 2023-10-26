شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مصر في المركز الخامس.. تصنيف الإتحاد الدولي لكرة القدم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف المنتخبات عن شهر أكتوبر الجاري وجاء على رأس القائمة االأرجنتين وفرنسا والبرازيل بعد الحفاظ علي مراكزهم في صدارة التصنيف الشهري للإتحاد الدولي لكرة القدم لمنتخبات العالم.

ترتيب المنتخبات في التصنيف الشهري للفيفا



وأعلن فيفا أنه لم يحدث أي تغييرات في المراكز الأولي الثلاث بالتصنيف الشهري للمنتخبات، فقد حفاظ الأرجنتين علي الصدارة مع تقدم ملحوظ (8.18 نقطة) عن أقرب منافسيها، منتخب فرنسا الذي عزز مكانته في المركز الثاني، موسعة الفجوة (والتي بلغت الآن 40.91 نقطة) بينها وبين البرازيل صاحب المركز الثالث، والأخير أصبح تحت ضغط من المنتخب الإنجليزي الذي حل رابعًا.



ونجح منتخب بلجيكا في الحفاظ على المركز الخامس وجاء البرتغال في المركز السادس ثم هولندا واسبانيا وايطاليا وكرواتيا، فيما جاء المنتخب المغربي في صدارة الأندية الأفريقية والعربية بالترتيب محتلًا المركز الثالث عشر وأحتل السنغال المركز الــ20 ويليه ايران 21، فيما حل تونس في المركز الــ32 عالميا والثالث إفريقيا وتليها الجزائر 33 مصر في المركز الــ35 عالميا والخامس افريقي.وليبيا في المركز الــ126.