شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - كولر يستبعد نجمي الأهلي من رحلة جنوب افريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الأهلي للحلول ضيفًا على حساب نظيره صن داونز، ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، في الدور نصف النهائي من النسخة الأولى، التي تم إطلاقها من جانب كاف.

وقال مصدر خاص داخل النادي الأهلي، أن قائمة الفريق الأحمر، المسافرة لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، تخلو من إمام عاشور وأحمد عبدالقادر.

وتابع المصدر أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قد اختار قائمة الفريق المسافرة لجنوب إفريقيا والتي شهدت غياب كلا من عمرو السولية إلى جانب محمود متولي بالإضافة إلى كريم فؤاد، بسبب عدم اكتمال الجاهزية الفنية، وإمام عاشور وأحمد عبد القادر ومعتز محمد ومحمد أحمد زعلوك.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق -علي معلول- كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - حسين الشحات - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد- أليو ديانج - مروان عطية - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - صلاح محسن - أنتوني موديست