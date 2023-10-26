شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد فريق كامل من رحلة جنوب افريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة بعد قليل متجهة إلى جنوب افريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي 8 لاعبين من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب افريقيا وهم حمزة علاء وإمام عاشور وأحمد عبد القادر ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم فؤاد ومعتز محمد ومحمد زعلوك.

وكان الخليج 365، قد نشر قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب افريقيا وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق -علي معلول- كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - حسين الشحات - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد- أليو ديانج - مروان عطية - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - صلاح محسن - أنتوني موديست.

جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر تعديل موعد مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الافريقي.

وتحدد ان تقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة عصر يوم الأحد على أن تقام مباراة الإياب في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.