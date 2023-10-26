شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. وزارة الثقافة تحصل على شهادة "الأيزو" العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت وزارة الثقافة على شهادة الأنظمة الإدارية "الأيزو" العالمية في إدارة المرفق (ISO 41001:2018).

وحققت الوزارة المعايير العالمية الشاملة في الأنظمة والسياسات، والإجراءات المتبعة في إدارة مرافق الوزارة عبر إنشاء أنظمة إدارة وجَودة متوافقة مع المواصفات العالمية.

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ومُنحت الوزارة هذه الشهادة، بعد مراجعةٍ شاملة لنظام إدارة المرافق، والاطلاع على استراتيجية وخطط المنظومة الثقافية من ناحية تشغيل مرافق الوزارة.

وتتم وفق أفضل الأنظمة والممارسات العالمية؛ لضمان توفير بيئة مناسبة للموظفين، إلى جانب توضيح الأنظمة والسياسات والإجراءات المتبعة في كافة المرافق التابعة للمنظومة الثقافية.

زيادة الإنتاجية

وتُمنح هذه الشهادة بواسطة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "International Organization for Standardization ISO"، للمنظمات التي تنجح في تحديد إدارة مرافقها أمنيًا وبيئيًا.

وأيضًا توفير الأجواء التي تساعد الموظفين على زيادة الإنتاجية، وتطوير وتنفيذ إدارة مرافق فعّالة.