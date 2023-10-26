شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك عبد الله يُنظِّم فعالية عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظَّم مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، فعالية اليوم العالمي للتوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

وتستهدف تقديم الدعم المتخصص والشامل لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وضمان حقوقهم، وذلك في الملعب المشترك لأندية الأعضاء بالجامعة.

تقليل فرط الحركة

وتضمَّنت الفعالية مجموعة من التدريبات والأنشطة لتقليل فرط الحركة، وزيادة الانتباه والتركيز عند الطفل عبرَ أركانٍ توعوية وأركانٍ فنية للأطفال.

وتساهم تلك التدريبات في المساعدة على العلاج بمدة قصيرة، وإكسابهم القدرة على التحكم بالنفس والحركة، بالإضافة إلى ماراثون لدعم ذوي الاضطراب.

ولتعزيز الوعي بما يضمن دعمهم بالطرق الصحيحة، عقد المركز برامج متخصصة للتدريب والتعليم المستمر للأهالي، والتربويين، والممارسين الصحيين الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

تطوير استراتيجيات العمل

ويأتي ذلك ضمن جهود مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لتقديم أحدث الخدمات العلاجية للمستفيدين.

هذا بجانب تطوير استراتيجيات العمل بما يوائم تطلعات الجامعة في خطتها الاستراتيجية 2025، والتي تعزز تنظيم وتفعيل المبادرات، والبرامج الرياضية الرائدة؛ لترسيخ مفهوم بيئة جامعية معززة للصحة.