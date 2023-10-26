شكرا لقرائتكم خبر عن «التوجيه الطلابي» بتعليم الشرقية يوصي برفع جودة الانضباط المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى لقاء مشرفي التوجيه الطلابي بمكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية، الذي نظمته إدارة التوجيه الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برفع جودة الانضباط المدرسي.

وناقش خطة إدارة التوجيه الطلابي، والبرامج المنفذة على مستوى الإدارة والمكاتب التعليمية، والأنشطة والفعاليات المتوقع تنفيذها.

تحقيق المصلحة العليا للطلاب وأسرهم

وتضمن اللقاء، الذي استضافه مكتب التعليم بمحافظة القطيف، استعراضًا لخبرات التوجيه الطلابي في مكاتب التعليم، وتبادل للمعرفة والتجارب الناجحة، واختتم بحوار مفتوح ومثمر بين المشرفين التربويين حول قضايا التوجيه الطلابي والتحديات الراهنة.

وأعرب مساعد مدير مكتب تعليم القطيف للشؤن التعليمية عبد السلام الشهري، عن تقديره لدور إدارة التوجيه الطلابي في تعليم الشرقية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها، وأنها تسهم بشكل كبير في تحقيق المصلحة العليا للطلاب وأسرهم.

مبادرات نوعية

من جهته، أشاد مدير إدارة التوجيه الطلابي أحمد الفريدان بالمبادرات النوعية التي نفذت في مكتب تعليم القطيف.

ولفت إلى اعتزازه بما يقدمه مشرفو التوجيه الطلابي بمكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية، وكذلك الموجهين الطلابيين بالمنطقة من جهود ملموسة.