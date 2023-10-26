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بأكثر من ألف معدة وآلية.. رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأمطار بجدة

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وتشمل الخطة الاستعداد للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

أكثر من 3,333 فردا و1,691 معدة وآلية - اليوم

خطة موسم الأمطار

وبينت الأمانة أن خطة موسم الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة وآلية.

وستوزع على نطاق 16 بلدية فرعية و17 مركزا للإسناد، في إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.

اجتماعات لجنة الأمطار وتنفيذ الفرضيات - اليوم

جاهزية المضخات والمعدات والأفراد

يذكر أن الأمانة بدأت استعداداتها للموسم منذ وقت مبكر، عبر اجتماعات لجنة الأمطار وتنفيذ الفرضيات.

هذا بالإضافة إلى صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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