شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من ألف معدة وآلية.. رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأمطار بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وتشمل الخطة الاستعداد للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

خطة موسم الأمطار

وبينت الأمانة أن خطة موسم الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة وآلية.

وستوزع على نطاق 16 بلدية فرعية و17 مركزا للإسناد، في إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.

جاهزية المضخات والمعدات والأفراد

يذكر أن الأمانة بدأت استعداداتها للموسم منذ وقت مبكر، عبر اجتماعات لجنة الأمطار وتنفيذ الفرضيات.

هذا بالإضافة إلى صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.