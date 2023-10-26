السعودية | “تركي آل الشيخ” يتساءل.. متى ينتهي استخدام اسم المملكة وموسم الرياض كشماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر؟

استنكر المستشار “تركي آل الشيخ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مزايدة البعض على المملكة العربية السعودية وتوجيه اتهامات إلى شخصيات عامة أو اعتبارية دون أي دليل أو سند.

وقال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” هناك نقطة مهمة اعتقد يجب الإشارة إليها بوضوح، وأنا في الفترة الاخيرة لم أتحدث كثيراً لكن اعتقد من المهم الحديث الآن، سنة ١٩٦٧ م عندما احتُلت دول لم يتوقف أي شيء وعند حرب لبنان لم يتوقف أي شيء وعندما حاربت بلدي ٧ سنوات لم يتوقف فيها شيء ودم السعودي أغلى لدي من اي شيء، عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة … لا أعرف متى تنتهي مسخرة استخدام اسم المملكة أو اسمي أو اسم موسم الرياض في أي شيء كشماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر”.

وتابع ” اعتقد أن المواطن العربي أصبح ملم وفاهم اسم تركي آل الشيخ يستخدم لماذا، لقد أصبح الوضع مكشوف تماما وبنفس الأدوات وبنفس الصحف ونفس الطريقة ونفس الأشخاص، لكن السعودي وأنا منهم مشغول بتطور بلده ونهضتها ومرحب بكل زائر ومحب”.