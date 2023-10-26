شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سبب استبعاد إمام عاشور عن رحلة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، سبب استبعاد إمام عاشور، لاعب الفريق، من رحلة جنوب افريقيا.

رشح في الكاحل وراء استبعاد عاشور

وقال خالد بيبو أن امام عاشور أجرى أشعة رنين مغناطيسي ليلة أمس، كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل، ويحتاج للتأهيل وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا بعد التشاور بين الجهاز الفني والطبي في هذا الشأن.

وتابع بيبو أت اللاعب بدأ بالفعل في تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية واللحاق بمباراة العودة مع صن داونز.

يذكر أن بعثة الأهلي تغادر بعد قليل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل بجنوب إفريقيا.

على أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز بالقاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل.