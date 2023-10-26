شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد مهدد بالإعتزال - تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لإصابة خطيرة في وتر القدم، خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

فابينيو يتعرض للإصابة مع الاتحاد

وأثارت الإصابة التي تعرض لها فابينيو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قلق الجهاز الفني والطبي للنادي، الذي يخشى أن تكون بحاجة إلى تدخل جراحي.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن فحوصات الأشعة التي أجريت لفابينيو أظهرت تمزقًا في وتر القدم، وهو نوع من الإصابات التي تسببت في اعتزال بعض اللاعبين المشهورين، مثل الهولندي ماركو فان باستن.

وأضافت الصحيفة السعودية أن الجهاز الطبي يحاول تجنب التدخل الجراحي، ووضع برنامجًا علاجيًا ولياقيًا مكثفًا للبرازيلي فابينيو.

وتمثل إصابة فابينيو ضربة قوية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي يسعى إلى المنافسة على المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيغيب فابينيو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن الملاعب لفترة طويلة، قد تصل إلى عدة أشهر، وسيلجأ الاتحاد إلى بديله من صفوف الشباب أو سوق الانتقالات.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في إطار منافسات الجولة الحادية عشر بنادي الحزم، في مباراة تحمل طابع خاص ومهم للفريقين.