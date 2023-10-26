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وزير الشؤون الإسلامية يختتم زيارته لسلطنة عُمان

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اختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ زيارته الرسمية لسلطنة عُمان على هامش ترؤسه وفد المملكة في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول ، حيث عبر عن بالغ سعادته باللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد.

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قدّم أيضًا من خلالها الشكر ووافر التقدير لوزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري،على كرم الضيافة، والحفاوة، ومنوهاً بما لمسه من حرصهما على دعم التعاون المثمر بين المملكة وسلطنة عمان في مجالات الشؤون الإسلامية .

كما أشاد آل الشيخ بما تضمنه الاجتماع من حرص جميع المشاركين فيه من الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون على تأكيد أهمية تحقيق الأهداف المشتركة لهذا الاجتماع.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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