وزير الشؤون الإسلامية يختتم زيارته لسلطنة عُمان

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قدّم أيضًا من خلالها الشكر ووافر التقدير لوزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري،على كرم الضيافة، والحفاوة، ومنوهاً بما لمسه من حرصهما على دعم التعاون المثمر بين المملكة وسلطنة عمان في مجالات الشؤون الإسلامية .
كما أشاد آل الشيخ بما تضمنه الاجتماع من حرص جميع المشاركين فيه من الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون على تأكيد أهمية تحقيق الأهداف المشتركة لهذا الاجتماع.
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