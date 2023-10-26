شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البواسير الخارجية المنتفخة.. أفضل العلاجات الطبيعية والمنزلية والدوائية بالمراهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

علاج البواسير الخارجية المنتفخة من الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، فالبواسير من الحالات الشائعة التي يصاب بها البعض، وتسبب لهم الألم والحكة والنزيف، وقد يكون من أسباب البواسير الخارجية الإصابة بالإمساك لفترات طويلة، ورفع الأشياء الثقيلة، وكذلك الحمل للنساء، وفي هذا التقرير نستعرض معكم علاج البواسير بالأدوية والمراهم وكذلك العلاجات الطبيعية المتاحة.

علاج البواسير الخارجية المنتفخة

قبل توضيح علاج البواسير الخارجية المنتفخة، لابد من التنويه بأن البواسير الخارجية تحدث عندما تضعف جدران الأوردة الدموية في فتحة الشرج والمستقيم السفلي، ووفقا للأبحاث الطبية يصاب حوالي 50% من الأشخاص بالبواسير مع حلول سن الخمسين، وتكون النساء أكثر عرضة لهذه الإصابة بسبب فترات الحمل والولادة، وفي حال الخضوع لـ علاج البواسير الخارجية المنتفخة دون الشعور بالتحسن، فقد يوصي الطبيب بإجراء عملية البواسير.

يعتمد علاج البواسير الخارجي المنتفخة على تقليل أعراض البواسير المتمثلة في الآلام الموجودة في فتحة الشرج أو حولها، والشعور بالحكة في نفس المنطقة، والنزيف بعد التبرز، والانتفاخ أو التورم حول فتحة الشرج، وهي أعراض مؤلمة ومزعجة لابد من علاجها تحت استشارة الطبيب الذي يصف هذه الادوية وفقا لموقع بولد سكاي:

مسكنات الألم، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين لتخفيف أعراض البواسير الخارجية.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل إيبوبروفين أو نابروكسين، لتقليل الالتهاب.

وصف غسول الهاماميليس أو الهيدروكورتيزون والليدوكايين لتخفيف التهيج والألم.

العلاج بالتصليب، حيث يتم حقن محلولًا كيميائيًا داخل نسيج البواسير ليتقلص.

استعمال تقنيات التخثر بالليزر أو ضوء الأشعة تحت الحمراء أو الحرارة.

إزالة البواسير باستئصال الأنسجة الزائدة التي تسبب النزف، وهو ما يتم بالتخدير الموضعي فقط.

علاج البواسير الخارجية المنتفخة



علاج البواسير الخارجية المنتفخة طبيعيا

يتطلب علاج البواسير الخارجية المنتفخة بالطرق الطبيعية استعمال أعشاب تحتوي على مواد مقلصة للبواسير، كما أنها تهدئ الألم والحكة، وهو ما نوضحه لكم وفقا لموقع WebMD كالتالي:

البابونج

تحتوي أزهار البابونج على خصائص مهدئة للألم، ولذلك يمكن استعمالها في علاج البواسير الخارجية المنتفخة، مع العلم أن البواسير الخارجية تقع تحت الجلد حول فتحة الشرج، ويمكن رؤيتها والشعور بها خصوصا أثناء الجلوس أو التبرز، وذلك على عكس البواسير الداخلية التي تقع داخل المستقيم، ولا يمكن رؤيتها، وللاستفادة من البابونج في علاج البواسير الخارجية يمكن وضع هذه الزهور في حوض الاستحمام والجلوس داخله مدة 15 دقيقة مع تكرار نفس الخطوة مرتين يوميا.

جل الألوفيرا

من الطرق الطبيعية لعلاج البواسير الخارجية، استعمال جل الأولوفيرا موضعيا على منطقة الشرج لتهدئة الألم وتخفيف الشعور بالحكة، وذلك بفضل احتواء جل الألوفيرا على خصائص مضادة للالتهاب وخصائص أخرى مرطبة ومبردة للبشرة، ولذلك يستعمل جل الألوفيرا في علاج لجروح والحروق.



علاج البواسير الخارجية المنتفخة



علاج البواسير الخارجية بالمنزل

أما علاج البواسير الخارجية بالمنزل فهو من الأمور البسيطة التي تتطلب تغيير نمط الحياة بإتباع هذه الخطوات التي نستعرضها معكم وفقا لموقع WebMD:

الاستحمام بالماء الساخن مرتين يوميا لتخفيف منطقة الألم وتهدئة الالتهاب.

تنظيف فتحة الشرج بلطف بعد كل عملية إخراج تجنبا لخروج النزيف.

تطبيق كمادات باردة على منطقة الألم لتهدئة الشعور بالحكة والتورم.

استعمال مراهم علاج البواسير والتي تباع دون وصفة طبية في الصيدليات.

تناول مسكنات الألم التي لا تحتاج لروشتة طبية لتخفيف أعراض البواسير.

تناول نظام غذائي غني بالألياف الغذائية لتسهيل عملية الإخراج دون الضغط على البطن.

شرب الكثير من السوائل العشبية والماء الطبيعي بقدر 8 أكواب يوميا.

رفع الساقين إلى أعلى بعد التبرز، مع الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام.

عدم رفع أشياء ثقيلة مع الحرص على تجنب الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

تجنب الجلوس لفترات طويلة، مع مراعاة المشي لتجديد الدورة الدموية في الجسم.

علاج البواسير الخارجية المنتفخة



مرهم لعلاج البواسير الخارجية

من ضمن طرق علاج البواسير الخارجية المنتفخة أيضا طريقة استعمال المراهم المهدئة والمسكنة للألم وبعضها يوصف بروشتة طبية، وبعضها الآخر يمكن استعماله دون وصفة طبية، ومن هذه المراهم ما يلي:

سيديبروكت Sediproct

أفضل مرهم مسكن للبواسير الخارجية، يحتوي على هيدروكورتيزون الذي يعمل كمضاد للالتهابات، وسينكوكايين الذي يعمل كمخدر موضعي لتقليل الشعور بالألم.

فاكتو faktu

يحتوي هذا الدواء على مادة سينكوكايين، وهي مخدر موضعي يقلل الشعور بالألم والحكة، كما إنه يحتوي على وبوليكريسولين وهي مادة فعالة لها خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، مع العلم أن هذا الدواء يتواجد على هيئة مرهم وكذلك لبوس.

بروكتوسيديل Proctosedyl

وهو مرهم لعلاج البواسير الخارجية يخفف أعراض البواسير المزعجة بفضل احتوائه على العديد من المواد الفعالة التي تخفف الالتهاب والألم، كما تعمل على تقوية الأوعية الدموية ولها تأثير مضاد للبكتيريا.