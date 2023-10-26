انت الان تتابع "ساما" يرخص لشركة جديدة لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين إلكترونيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 2:22 مساءً

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة "رتك لوساطة إعادة التأمين" لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين بشكل تقني ومبتكر "إطلاق تجريبي". ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تحقيق أهداف تطوير التقنية المالية التأمينية، وإضافة معايير تقنية لنشاط وساطة إعادة التأمين وأتمتة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والسماح بدخول أنشطة تقنية جديدة. كذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع. ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني.

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