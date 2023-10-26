انت الان تتابع بأكثر من "250" جلسة.. اختتام أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار 7" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 2:32 مساءً

اختتمت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، بالرياض اليوم، أعمالُ الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، بمشاركة ما يقارب "6000" مشارك من أكثر من "90" دولة، و"500" متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة. وكشف الرئيسُ التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار "ريتشارد آتياس"، في ختام أعمال المبادرة، أن النسخة القادمة من مبادرة مستقبل الاستثمار ستُعقَد في ديسمبر المقبل لعام 2024م. وقال: "نطمح للتركيز على الكثير من الموضوعات التي تخصّ البشرية، كما أننا سنتواجد في آسيا وأوروبا وأمريكا، وسنعلن عن توجهاتنا المستقبلية، وستكون الأجندة متاحة للجميع وتتضمّن الكثير من الإعلانات". وأعرب عن شكره للمشاركين في أعمال المبادرة من خلال أكثر من "250" جلسة نقلت مباشرة على مدى ثلاثة أيام.

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