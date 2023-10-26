انت الان تتابع في الجولة الخامسة ممتاز الطائرة.. الهلال في مواجهة الصفا.. والنصر يلتقي مع ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 3:00 مساءً

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بإقامة ثلاث مباريات، ولا زال الأهلي يتصدّر الترتيب بالعلامة الكاملة "12" نقطة، يليه الهلال "11" نقطة، ثم الابتسام "10" نقاط. يلتقي ضمك مع النصر على صالة نادي ضمك 3.30 مساء، ويلعب الهلال مع الصفا على صالة نادي الهلال 3.30 مساء. ويحلُّ أبها ضيفًا على الاتحاد على صالة نادي الاتحاد 4 مساء. وتستكمل بقية مباريات الجولة، السبت المقبل؛ حيث يلتقي الهداية والابتسام على صالة نادي الهداية 3.30 مساء، ويلعب الخليج مع الأهلي على صالة نادي الخليج 3.30، فيما يحلّ الوحدة ضيفًا على الفيصلي على صالة نادي سدير 3.30 مساء.

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