تراند اليوم : شاهد.. مقبرة وسط حديقة عامة في مكة تثير الجدل

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صحيفة الخليج 365: وثق مواطن مقطع فيديو كشف خلاله عن وجود مقبرة وسط إحدى الحدائق في مكة.
وقال موثق المقطع : " تخيل هذه حديقة، والأمور طيبة، والناس رايحة وجاية، وتوجد مقبرة"، مشيرا إلى أن المقبرة مدون عليها : " وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانة العاصمة المقدسة، مقبرة أم الكتات".
وتابع: " يعنى فجأة ولدك يلعب في الحديقة وفي نصف الحديقة مقبرة".
وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "يمكن المقبرة قديمة ، لكن صدق مو مبرر تحط حديقة عند مقبرة". وأضاف مغرد: " غريبة ليش مقبرة وسط حديقة".