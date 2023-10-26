اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. مقبرة وسط حديقة عامة في مكة تثير الجدل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

٢٠٢٣١٠٢٦_١٧٥٦٣٠-COLLAGE~2

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن مقطع فيديو كشف خلاله عن وجود مقبرة وسط إحدى الحدائق في مكة.

وقال موثق المقطع : " تخيل هذه حديقة، والأمور طيبة، والناس رايحة وجاية، وتوجد مقبرة"، مشيرا إلى أن المقبرة مدون عليها : " وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانة العاصمة المقدسة، مقبرة أم الكتات".

وتابع: " يعنى فجأة ولدك يلعب في الحديقة وفي نصف الحديقة مقبرة".

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "يمكن المقبرة قديمة ، لكن صدق مو مبرر تحط حديقة عند مقبرة". وأضاف مغرد: " غريبة ليش مقبرة وسط حديقة".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا