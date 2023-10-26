تراند اليوم : بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي: الوقود متوفر في ⁧‫غزة‬⁩ وحماس تستحوذ عليه لتمويل قدراتها القتالية

صحيفة الخليج 365: قال ضابط بالجيش الإسرائيلي إن الوقود متوفر في غزة وحماس تستحوذ عليه.

وأوضح خلال مقطع فيديو:" إنها نفس الادعاءات حول نقص المعدات وأن كل شيء في غزة قد يتوقف إذا لم يتم تسليم الوقود".

وأضاف: "لا أعتقد أن هذا دقيق، مخازن الوقود سواء الديزل أو البنزين كلها موجودة داخل قطاع غزة ، وهناك ما يكفي لعدة أيام لتشغيل المستشفيات ومضخات المياه ، فقط الأولويات هي التي تختلف، وحماس تفضل الاستحواذ على كل الوقود اللازم لقدراتها القتالية الحربية وتترك المدنيين بدون وقود وبعد ذلك تطلب من المنظمات الدولية تقديم المساعدات".