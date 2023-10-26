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تراند اليوم : بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي: الوقود متوفر في ⁧‫غزة‬⁩ وحماس تستحوذ عليه لتمويل قدراتها القتالية

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صحيفة الخليج 365: قال ضابط بالجيش الإسرائيلي إن الوقود متوفر في غزة وحماس تستحوذ عليه.

وأوضح خلال مقطع فيديو:" إنها نفس الادعاءات حول نقص المعدات وأن كل شيء في غزة قد يتوقف إذا لم يتم تسليم الوقود".

وأضاف: "لا أعتقد أن هذا دقيق، مخازن الوقود سواء الديزل أو البنزين كلها موجودة داخل قطاع غزة ، وهناك ما يكفي لعدة أيام لتشغيل المستشفيات ومضخات المياه ، فقط الأولويات هي التي تختلف، وحماس تفضل الاستحواذ على كل الوقود اللازم لقدراتها القتالية الحربية وتترك المدنيين بدون وقود وبعد ذلك تطلب من المنظمات الدولية تقديم المساعدات".
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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