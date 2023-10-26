شكرا لقرائتكم المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - منذ مطلع العام الحالي قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية أكثر من 73 ألف خدمة لأكثر من 37 ألف مستفيد ومستفيدة عبر مبادراتها التنموية أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، مركز المودة للإصلاح وللإرشاد الأسري ومركز الحماية من العنف الأسري ومنصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية وبرنامج كفاءة لتدريب المختصين ومركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة.

خدمة الإرشاد وفض النزاعات

وأوضح المدير العام للجمعية الأستاذ محمد آل رضي أن الجمعية قامت بتقديم خدمة الإرشاد وفض النزاعات إلى 9779 مستفيداً ومستفيدة وبلغ متوسط نسبة الصلح 59%, كما مكًنت أكاديمية الحياة لتمكين المرأة 936 سيدة اقتصادياً لمساعدتهم في إعالة أسرهم، وبلغت نسبة التمكين 21%.

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ومن خلال منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية تم تدريب 10176 متدربًا ومتدربةً بلغ متوسط نسبة مهاراتهم 72%. وعبر مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة تم لم شمل 1766 أسرة منفصلة بأبنائهم وتمكن المركز من تحويل 11% من الحالات إلى زيارة بالتراضي عبر المنزل.

وبلغ عدد النساء والأطفال الذين تمت حمايتهم عبر مركز الحماية 13699 وبلغ متوسط نسبة إغلاق البلاغات الواردة إلى المركز 97%. كما بلغ متوسط رضا أصحاب المصلحة 90%. وبلغت الوصول والمشاهدات للمواد الإعلامية والحملات التوعوية التي قام بنشرها مركز أدارك للإنتاج الإعلامي التوعوي أكثر من 20 مليون مشاهدة.

وأضاف آل رضي أنه قد تم علاج 610 أطفال يعانون من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر عيادة قرة عين واجتاز 59% من الأطفال البرامج العلاجية، وتمكنت الجمعية من تدريب 596 مختصاً ومختصةً وتم تطوير مهاراتهم من خلال مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين، وحصلت الجمعية منذ بداية العام على 4 منافسات جديدة لمشاريع تنموية بلغ نسبة الإنجاز فيها 86%.

نسبة تقييم الحوكمة

وعلى صعيد الاستدامة، أضاف آل رضي أن متوسط نسبة الأداء التشغيلي للجمعية حتى الربع الثالث من العام 2023 بلغ 92% كما بلغت نسبة تقييم الحوكمة للجمعية 99.66%. وبلغت نسبة معالجة الشكاوى 96%.

كما تمكنت الجمعية بخفض نسبة المصاريف العمومية والإدارية إلى 8%. وتشرفت الجمعية بحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد عن فئة المنظمات غير الربحية.

واختتم آل رضي أن المودة تقوم بتعليم وتدريب وإرشاد وإصلاح وتوعية الأسرة من خلال مبادرات تنموية مستدامة تعزز من استقرار الأسرة من خلال المساهمة في بناء جيل من الأسر الواعية والمتماسكة القادرة على مواجهة التحديات. كما تعمل المودة لتكون المرجع الأول لقضايا الأسرة والإسهام في طرح أفضل الحلول الاستراتيجية في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني المتعلقة بالأسرة وتأهيل أفضل الكفاءات من المختصين.