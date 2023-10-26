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الأمر بالمعروف تفعّل برنامج “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بوادي الدواسر

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الرياض - محمد الوسيري - انطلاقاً من دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها التوعوي والوقائي وفق اختصاصاتها ورسالتها للمجتمع، زار رئيس هيئة محافظة وادي الدواسر، الشيخ ناصر بن حسن الذروي، مساعد مدير مستشفى المحافظة العام، محمد بن مبارك الدوسري، وذلك لتفعيل البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” للتحذير من خطر المخدرات.

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حكم تحريم المخدرات

كما فُعّل ذات البرنامج بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة، بهدف بيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وإبراز جهود المملكة العربية في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، عبر اللوحات التوعوية والشاشات الرقمية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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