شكرا لقرائتكم الأمر بالمعروف تفعّل برنامج “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بوادي الدواسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلاقاً من دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها التوعوي والوقائي وفق اختصاصاتها ورسالتها للمجتمع، زار رئيس هيئة محافظة وادي الدواسر، الشيخ ناصر بن حسن الذروي، مساعد مدير مستشفى المحافظة العام، محمد بن مبارك الدوسري، وذلك لتفعيل البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” للتحذير من خطر المخدرات.

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حكم تحريم المخدرات

كما فُعّل ذات البرنامج بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة، بهدف بيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، عبر اللوحات التوعوية والشاشات الرقمية.