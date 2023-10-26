شكرا لقرائتكم مشاهد لتدفق الشلالات في رجال ألمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو تدفق الشلالات غرب الحبيل بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وشهدت محافظة رجال ألمع، خلال الساعات القليلة الماضية، هطول أمطار غزيرة وتدفق الشلالات، جعلها الله أمطار خير وبركة.

قد يهمّك أيضاً

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية. وتشمل الأجزاء الجنوبية (صحراء الربع الخالي).

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.