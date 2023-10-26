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طريقة معرفة تفاصيل طلب التقديم واستحقاق الضمان الاجتماعي

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الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

ولفتت الوازرة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس إلى أنه يمكن ذلك من خلال الدخول إلى المنصة بزيارة الرابط التالي: هنا.

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تحديث البيانات

وفي سياق متصل شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على ضرورة تحديث بيانات المستفيد خاصة رقم الجوال وبيانات التواصل.

وقالت الوزارة: يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتحديث بياناته في حال حدوث أي تغيير يستوجب ذلك، ومن ذلك رقم الجوال المسجل في المنصة.

وأفادت أن الباحث الاجتماعي يتواصل مع المستفيد على الهاتف الجوال وفي حالة عدم رد المستفيد قد يتعرض لإيقاف المعاش.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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