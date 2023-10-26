شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية مع مبعوث الحكومة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، والوفد المرافق .

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة الدكتور سعود الساطي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.