السعودية | وزير العدل يوقع مع نظيره في جمهورية القمر المتحدة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العدلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني , في الرياض اليوم، معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة جاي أحمد شانفي، والوفد المرافق له.

وبحثا خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي.

واستعرض الدكتور الصمعاني ما يشهده القطاع العدلي والقضائي في المملكة من تطورات شملت جميع الجوانب، بدعم القيادة الحكيمة.

ثم وقّع معالي الدكتور وليد الصمعاني، ووزير العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل.