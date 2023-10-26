شكرا لقرائتكم خبر عن علاج انسداد الأنف بـ 10 طرق منزلية.. الاستنشاق والتدليك لتخفيف الاحتقان الأنفي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

علاج انسداد الأنف من العلاجات المهمة جدا التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث يتسبب انسداد الأنف في الشعور بضيق التنفس والصداع وبعض الأعراض الأخرى المزعجة، ولذلك يوضح لكم القاهرة 24، كيفية علاج انسداد الأنف في المنزل، وخطوات فتح الأنف المسدود بسرعة، مع تسليط الضوء على علاج انسداد الأنف بالتدليك.

علاج انسداد الأنف

يعتمد علاج انسداد الأنف على علاج السبب الأساسي، ووفقا لموقع Health Line، قد يحدث انسداد الأنف بسبب العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وقد يحدث بسبب الحساسية مثل حمى القش أو حساسية من الحيوانات الأليفة، كما تتسبب تغيرات الطقس مثل التعرض للهواء البارد أو الجاف في انسداد الأنف، وفي هذه الحالات يمكن علاج انسداد الأنف في المنزل كالتالي:

شرب السوائل الدافئة: تساعد السوائل الدافئة، مثل الماء الدافئ أو الشاي الدافئ، في إذابة المخاط وتنظيف الأنف.

استخدام جهاز ترطيب الهواء: يساعد جهاز ترطيب الهواء في الحفاظ على رطوبة الهواء، مما يساعد على تخفيف احتقان الأنف.

استخدام بخاخات الأنف المالحة: تساعد بخاخات الأنف المالحة في إزالة المخاط وفتح الممرات الأنفية.

استخدام قطرات الأنف المزيلة للاحتقان: تساعد قطرات الأنف المزيلة للاحتقان في تضييق الأوعية الدموية في الأنف، مما يساعد على تخفيف التورم وفتح الممرات الأنفية.

علاج انسداد الأنف



علاج انسداد الأنف في المنزل

انسداد الأنف من الأعراض المرضية الأكثر شيوعًا في فصلي الخريف والربيع، وتشير إلى تراكم المخاط، وألم الجيوب وتورم الأنسجة الأنفية، ويكون انسداد الأنف الذي يطلق عليه الاحتقان الأنفي، مصاحبا على الأغلب للإصابة بنزلات البرد والحساسية، وبالتالي فلن يكون مثيرا للقلق لدى البالغين والكبار، ولكنه خطيرا للأطفال الرضع حيث يسبب لهم ضيق التنفس وصعوبة الرضاعة.

وفي جميع الأحوال يجب الاهتمام بـ علاج انسداد الأنف في المنزل لتحسين جودة الحياة اليومية، لذلك نوضح لكم بعض العلاجات الفعالة دون تناول أدوية، وفقا لموقع بولد سكاي المعني بشؤون الصحة كالتالي:

خل التفاح

يعمل خل التفاح على تفتيت المخاط المتراكم، كما إنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يعالج سيلان الأنف، ولتحقيق فوائد خل التفاح في علاج انسداد الأنف، يمكن مزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح الخام مع ملعقة كبيرة من العسل الخام في كوب من الماء الدافئ، وتناول هذا المزيج مرتين يوميا.

الثوم

من الطرق المجربة أيضا في علاج انسداد الأنف في المنزل، استعمال الثوم وهو بمثابة مضاد حيوي طبيعي في المنزل يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات، وبالتالي يحسن صحة الجهاز التنفسي، ويعالج العدوى التي تسبب انسداد الأنف، ولتحقيق فوائد الثوم يمكن بلغ فص ثوم نيء بكوب من الماء، أو غلي فصوص من الثوم في كوب ماء على النار ثم تناول الماء رتين يوميا.

مشروب البندورة الحار

ومن العلاجات التي لا يعلم عنها البعض كثيرا، هي البندورة الحارة، حيث تعمل على تحسين تدفق المخاط عبر الممرات الأنفية، ويتكون مشروب البندورة الحارة من عصير الطماطم والثوم والليمون الممزوجين ببعض بالغليان، ثم يضاف لهم رشة ملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ثم يتم تناول هذا المشروب ساخنا مرتين يوميا.





فتح الأنف المسدود بسرعة

من ضمن علاج انسداد الأنف أيضا والتي تؤتي بنتائج سريعة في فتح الأنف المسدود، طريقة استنشاق البخار لتخفيف احتقان الأنف، وطرد المخاط، وهو ما يمكن تحقيقه بهذه الخطوات:

توضع أوراق النعناع الأخضر في لتر من الماء ويتم غليه على النار.

يرفع الخليط من على النار ويوضع على مسافة آمنة من الرأس.

توضع منشفة فوق الرأس لاحتجاز البخار مع ضرورة إبقاء الرأس بعيدا عن البخار بمسافة ذراع.

يتم استنشاق البخار المتصاعد للأشخاص البالغين والكبار، مع امتناع الحوامل ومن يعانون من اضطرابات الجهاز العصبي، وكذلك مرضى ضغط الدم، أو مرضى القلب.

ولفتح الأنف المسدود بسرعة، يجب تكرار طريقة استنشاق البخار مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.





علاج انسداد الأنف بالتدليك

يساعد التدليك في تخفيف احتقان الأنف عن طريق تحسين تدفق الدم إلى الأنف وتقليل الالتهاب، وهناك العديد من تقنيات التدليك التي يمكن استخدامها لعلاج انسداد الأنف، ومن أشهرها:

تدليك الجيوب الأنفية: قم بوضع أطراف أصابعك على عظام الوجنتين، أسفل العينين مباشرةً، واضغط برفق على المنطقة لمدة 30 ثانية، ثم حرر الضغط، وكرر ذلك عدة مرات.

تدليك النقاط الممرات الأنفية: قم بوضع إصبعك السبابة على طرف الأنف، واضغط برفق لمدة 30 ثانية، وكرر ذلك عدة مرات.

تدليك الجيوب الأنفية باستخدام زيت الزيتون: قم بمزج ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع، ضع المزيج على أطراف أصابعك، ثم قم بتدليك الجيوب الأنفية لمدة 30 ثانية.