شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من الأرصاد الجوية.. هذه هي المناطق المعنية برياح قوية مصحوبة بالغبار والأمطار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة من الأحد إلى الإثنين بعدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أن رياحا قوية مع تطاير الغبار (من 100 إلى 110 كلم/س) ستهب يوم الأحد من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء، بكل من أقاليم الصويرة، وآسفي، وشيشاوة والجديدة، وسيدي بنور.

الظاهرة ذاتها من مستوى يقظة برتقالي (من 75 إلى 90 كلم/س)، ستهم الحوز واليوسفية يوم الأحد من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء، و(من 75 إلى 95 كلم/س) في كل من النواصر والمحمدية، وبن سليمان ومديونة والدار البيضاء، وبرشيد والفقيه بنصالح وخريبكة وسطات ومراكش ورحامنة وقلعة السراغنة والصخيرات وتمارة والخميسات والرباط وسلا وسيدي سليمان ومكناس والحاجب وسيدي قاسم، يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الثامنة مساء.

كما تشمل هذه الظاهرة (من 75 إلى 100 كلم/س) أقاليم المضيق وتطوان والحسيمة والقنيطرة والعرائش وشفشاون وفحص-أنجرة وطنجة-أصيلة، وذلك من الساعة الثانية زوالا إلى منتصف الليل.

وتتوقع المديرية، في نشرة من مستوى يقظة برتقالي، تساقط زخات مطرية قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى 50 ملم) في كل من شفشاون والعرائش وتطوان، من الأحد في الساعة الخامسة مساء إلى الاثنين في الساعة السادسة صباحا.