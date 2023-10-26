شكرا لمتابعة خبر عن مقبرة فى منتصف إحدى حدائق مكة المكرمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - آثار مقطع فيديو لمقبرة في منتصف إحدى حدائق مكة المكرمة ، استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وقام أحد الأشخاص بتصوير المقبرة ، قائلاً :”من عجائب مكة ، هذه فلل وحديقة وناس رايحة وجاية ، وهذه مقبرة فى منتصف الحديقة ، يعنى فجأة ولدك بيلعب في الحديقة ويلاقي المقبرة” .

وقد تفاعل عدد كبير من رواد منصة إكس ، حيث كتب أحد المغردين : “العجب العجاب ، ليش يسون الحديقة وهم يدرون أنها مقابر” ، بينما كتب آخر :”يمكن قديمة ، ولكن صدق مو مبرر تحط حديقة عند المقبرة” .