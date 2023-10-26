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أب يعيش تجربة الطعام في مطعم الظلام بصحبة ابنيه الكفيفتين .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - اصطحب أب ابنتيه الكفيفتين إلى مطعم الظلام في الرياض حيث يعيش الزائر تجربة الطعام داخل منطقة مظلمة مع استخدامه لحاستي اللمس والسمع.

وقال الأب :” قررت أجرب تلك التجربة الخاصة بتناول الطعام في الظلام وأعيش كل ما يعيشانه طفلتاي والمكفوفين بشكل عام”.

وعن طريقة التعايش والتعامل مع الطفلتين، أكد الأب ” حياتهم أصبحت مثل حياة المبصرين تماماً، فاقدين البصر لكن عندهم البصيرة ويستطيعون التعايش وقضاء جميع حاجاتهم “.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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