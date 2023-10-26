شكرا لمتابعة خبر عن أب يعيش تجربة الطعام في مطعم الظلام بصحبة ابنيه الكفيفتين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اصطحب أب ابنتيه الكفيفتين إلى مطعم الظلام في الرياض حيث يعيش الزائر تجربة الطعام داخل منطقة مظلمة مع استخدامه لحاستي اللمس والسمع.

وقال الأب :” قررت أجرب تلك التجربة الخاصة بتناول الطعام في الظلام وأعيش كل ما يعيشانه طفلتاي والمكفوفين بشكل عام”.

وعن طريقة التعايش والتعامل مع الطفلتين، أكد الأب ” حياتهم أصبحت مثل حياة المبصرين تماماً، فاقدين البصر لكن عندهم البصيرة ويستطيعون التعايش وقضاء جميع حاجاتهم “.