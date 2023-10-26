شكرا لقرائتكم خبر عن لإعداد مزارعين مؤهلين.. "ريف السعودية" تُدشِّن برنامجها التدريبي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، سعي برنامج التنمية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" لأن تكون "أكاديمية ريف السعودية" نموذجًا عالميًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة.

وكذلك إعداد مزارعين مؤهلين علميًا وفنيًا؛ بما يدعم تحقيق فاعلية الأداء الزراعي والحيواني في المناطق الريفية، ويحقق النهوض بالقطاع الزراعي، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

تأهيل وتدريب المنتجين الزراعيين

وأوضح المهندس المشيطي أن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل وتدريب المنتجين الزراعيين وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستعمل على توفير ملتقى علمي ومعرفي لتبادل المعارف والخبرات في المجتمعات الريفية في المملكة.

إضافة إلى التوسع في برامج التعليم غير التقليدي؛ مثل التعلم عن بعد، والتعليم الإلكتروني، والدبلومات التأهيلية.

وأبان أن "أكاديمية ريف السعودية" ستعمل على إقامة شراكات مجتمعية مع القطاعين العام والخاص؛ بهدف تحسين مستوى الخطط والبرامج الدراسية، ودعم عمليات التعليم والتعلم.

فضلا عن التعاون الأكاديمي مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية المرموقة محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ بهدف مد جسور التواصل مع أصحاب الخبرات؛ للاستفادة من خبراتهم وآرائهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية، تحقيق جودة مخرجاتها.

مذكرة تفاهم بين مؤسسة ريف الأهلية وأكاديمية ريف السعودية

وشهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة ريف الأهلية وأكاديمية ريف السعودية ومعهد الصناعات الغذائية التابع لشركة المراعي.

يُشار إلى ان "أكاديمية ريف السعودية" هي مؤسسة غير ربحية تعمل على النهوض بالمعارف والمهارات والأبحاث، في قطاع الزراعة بجميع فئاته، من خلال توفير بيئة أكاديمية داعمة ومحفزة للتميز في التعليم والتعلم واكتساب المهارات، ومتكيفة مع احتياجات المستخدمين، ومنسجمة مع متطلبات سوق العمل.