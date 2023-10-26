تفاصيل إطلاق الحملة الوطنية "كثر البحـر" بمشاركة 35 قطاعًا حكوميًا

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الدمام - شريف احمد - أطلق البرنامــج الوطنــي لتطويــر قطــاع الثــروة الحيوانيــة والســمكية الحملة الوطنية الرقميـة "كثر البحـر"، بمشاركة 35 قطاعًا حكوميًا.

تستهدف الحملة تغييـر العـادات الغذائيـة لمختلـف فئـات المجتمـع نحـو المأكولات البحريـة والمنتجـات السـمكية المسـتزرعة وفقاً لمسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030.

نشـر ثقافـة الوعـي التغـذوي

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور علي الشيخي، أن الحملة تهدف إلى نشـر ثقافـة الوعـي التغـذوي الصحـي لـدى المسـتهلك.

كما تلقي الضـوء علـى الفوائـد الصحيـة والقيــمة الغذائية للأسماك والمنتـجـات البحرية، ورفـع معـدل استهلاك الأغذية السـمكية لتصـل إلـى معدلات الاستهلاك العالميـة المقـدرة بنحـو 20 كيلـو للفـرد سنويًا.

إضافة إلى دعـم المنتجـات الوطنيـة ذات الجـودة المتميـزة فـي مواجهـة المنتجـات المسـتوردة متدنيـة الجودة، والوقايـة مـن أمـراض سـوء التغذيـة.

إقامة عدد من المهرجانات والمعارض

وبين "الشيخي" أن الحملة تستهدف جميـع فئـات المجتمـع مـن رجـال ونسـاء وأطفـال فـي أنحاء المملكـــة كافـة، وبخاصة فـــي المناطـــق البعيـــدة عـــن البحـــر مثـــل المنطقـــة الوسطى والمنطــقة الــشمالية.

وتتضمن فعاليات الحملة إقامة مســـاحات إعلانية خارجيـــة وداخليـــة بالطـــرق والمراكـــز التجاريـــة، والقيام بحـملات توعويـة فـي المراكـز التجاريـة والأماكن العامة.

هذا إلى جانب إقامة عدد من المهرجانات والمعارض وورش العمل والندوات، والبرامج التلفزيونية والإذاعية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.