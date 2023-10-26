شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع نظيره الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وجدّد سموه موقف المملكة الداعم لكافة الحلول السياسية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء كافة الأزمات عبر الحوار السياسي، بما يكفل حماية المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.