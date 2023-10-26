شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يشيد بجهود التوعية بالأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مقر وزارة الإعلام بالرياض، ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني.

حضر الزيارة، محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ماجد بن محمد المزيد، وعدد من قيادات منظومة الإعلام ومسؤوليها.

الأمن السيبراني

اطلع الوزير على أجنحة المعرض التي تُقدّم تعريفًا شاملاً بمفاهيم الأمن السيبراني وأهميته، وتستعرض السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وأفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، إضافة إلى تنفيذ محاكاة حية للهجمات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والمنظمات.

ونوّه وزير الإعلام بجهود الهيئة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، لمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود الوطنية، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات في مجال التوعية السيبرانية.