شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث تطورات غزة مع ممثل الاتحاد الأوروبي للخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي لويجي دي مايو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في المنطقة وخاصةً التصعيد العسكري ضد غزة، وضرورة التهدئة ووقف العمليات العسكرية وتأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

حضرت اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبد الرحمن الجديع.