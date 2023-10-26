السعودية | وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات الأزمة الأوكرانية – الروسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة (الأوكرانية – الروسية)، وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث جدّد سموه موقف المملكة الداعم لكافة الحلول السياسية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء كافة الأزمات عبر الحوار السياسي، بما يكفل حماية المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.